Accra, May 19, GNA – Herewith results of match day 13 of the Ghana Football Association (GFA) Normalisation Committee Special Competition, played on Sunday.



Kumasi: Kotoko 2 0 Medeama

Obuasi: Ashanti Gold 4 0 Bechem United

Techiman: Eleven Wonders 0 0 Aduana Stars

Accra: Hearts 3 1 Elmina Sharks

Tema: Inter Allies 4 2 WAFA

Cape Coast Dwarfs 1 2 Liberty

Anyinasi: Karela 2 0 Dreams

